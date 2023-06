Apple minaccia ban all'app Damus: via da App Store se non toglie le mance in Bitcoin

Apple ha dato 14 giorni di tempo agli sviluppatori di Damus per eliminare dall'app la funzione che consente il trasferimento istantaneo di frazioni di Bitcoin. L'azienda di Cupertino ha sempre cercato di contrastare le transazioni di criptovalute in-app, e così vuole fare anche con la piattaforma basata sul social network decentralizzato Nostr e sostenuta dall'ex CEO di Twitter Jack Dorsey.

Damus deve rimuovere la funzione dai messaggi, pena la rimozione dall'App Store come comunicato agli sviluppatori tramite mail:

[...] al momento della rivalutazione, abbiamo appurato che la tua app non è conforme alle linee guida per la revisione per App Store. Nello specifico, abbiamo visto che la tua app viola Linee Guida 3.1.1 - Business - Pagamenti - Acquisti in-app * . Abbiamo visto che la tua app permette agli utenti di inviare mance associate alla ricezione di contenuti da creatori di contenuti digitali con un meccanismo diverso dall'acquisto in-app. Sebbene i tip o le donazioni possano essere opzionali, se sono connesse o associate alla ricezione di contenuto digitale, devono utilizzare gli acquisti in-app secondo le linee guida 3.1.1. [...] Si prega di aggiornare l'app entro 14 giorni dalla ricezione di questo messaggio. Se non riceviamo un aggiornamento compatibile con le linee guida per la revisione per App Store entro 14 giorni, la tua app sarà rimossa dalla vendita.