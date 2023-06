Apple record a Wall Street: titolo sfiora 184$, mai così alto

Apple torna ad avvicinarsi alla fatidica quota di 3.000 miliardi di dollari di valutazione grazie ai nuovi record registrati in questi ultimi giorni a Wall Street. La capitalizzazione di 2.890 miliardi di dollari della società californiana è frutto della crescita del titolo in Borsa che il 12 giugno ha toccato per la prima volta nella storia i 183,79 dollari . In questo momento il valore è di 183,31 dollari.

UN RIFUGIO SICURO

Da inizio anno le azioni Apple sono cresciute del 46,57%, nel periodo giugno 2022-giugno 2023 del 38,08%. E sono tornate ad aumentare in modo consistente dopo la limitata contrazione post-keynote della WWDC: alcuni analisti avevano azzardato una fredda accoglienza da parte dei mercati del nuovo visore Vision Pro, ma i fatti hanno dato loro torto perché le azioni sono tornate a salire immediatamente dopo. Attualmente Apple rappresenta il 7,5% dell'S&P 500 Index, indice che segue l'andamento delle azioni delle prime 500 aziende USA per capitalizzazione.

Capire fino in fondo i meccanismi del mercato azionario è pressoché impossibile, è tuttavia un dato di fatto che Apple rappresenti ormai un "rifugio sicuro in mezzo alle turbolenze nel settore bancario", come spiega efficacemente Bloomberg. A far sì che gli investitori si rivolgano al titolo Apple sono le politiche finanziarie messe in atto dall'azienda, il consistente flusso di cassa così come i risultati dell'ultimo trimestre che rafforzano l'immagine di una società leader del mercato - e non solo di quello tech - destinata a crescere ancora in futuro.