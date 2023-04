In ogni Mac recente c'è una copia del manifesto di Bitcoin

Il documento in cui nel 2008 la o le persone dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto illustravano il funzionamento di quella che sarebbe diventata la criptovaluta più conosciuta al mondo è incluso in ogni Mac con macOS Mojave (10.14) o release successive. Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer fa parte della "dotazione standard" di qualsiasi Mac dal 2019-2020 a oggi, e nessuno sa il perché.

Una circostanza che definire strana è poco, ma tant'è. Il merito è di Andy Baio, un appassionato che ha condiviso su Waxy, il suo blog, le due strade per richiamare quel documento che per qualche ragione fa parte di ciascuna copia di macOS Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey e Ventura, e per ragioni altrettanto sconosciute non c'è invece in macOS High Sierra e precedenti.