Apple avrebbe avviato tagli al personale nei team di vendita al dettaglio aziendali

Anche se fino a un paio di settimane fa stavamo parlando delle strategie messe in atto da Apple per evitare il taglio di posti di lavoro, in un periodo in cui tutto il settore tecnologico sta vivendo una crisi sempre più profonda, oggi ci troviamo comunque a riportare delle indiscrezioni secondo cui anche a Cupertino pare che ci siano alcuni licenziamenti in atto. Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe recentemente annunciato l'intenzione di eliminare alcune posizioni all'interno dei team "development and preservation" dei negozi vendita al dettaglio aziendali che solitamente si occupano della realizzazione e della manutenzione degli Apple Store e altre strutture in tutto il mondo. Anche se non è stato possibile determinare il numero esatto di posizioni eliminate, è probabile che sia comunque molto limitato.

RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI TEAM

Stando a quanto affermato dalla fonte di queste informazioni, che ha richiesto di rimanere anonima, Apple avrebbe comunque inquadrato questi tagli come una "razionalizzazione", piuttosto che come licenziamenti, e avrebbe comunicato questa decisione direttamente ai lavoratori coinvolti, spiegando che questi cambiamenti sarebbero stati messi in atto per migliorare il processo di manutenzione. Apple fornirà tutto il supporto necessario ai lavoratori interessati e ha offerto loro anche la possibilità di un ricollocamento in posizioni simili a quelle che avevano ricoperto in precedenza. Per coloro che non avrebbero accettato sarebbero stati previsti comunque fino a quattro mesi di retribuzione.

LE STRATEGIE MESSE IN ATTO

La società di Cupertino ha avviato un'operazione di contenimento delle spese lo scorso anno, adottando una strategia volta comunque a evitare licenziamenti. Come parte di questa strategia, Apple avrebbe tagliato il budget, cessato i rapporti con agenzie di lavoro interinale esterne, sospeso le assunzioni in alcuni team, ritardato i bonus per i team aziendali e rinviato alcuni progetti per destinare il budget a progetti più importanti. Apple, inoltre, non starebbe sostituendo le persone che lasciano spontaneamente l'azienda, avrebbe ridotto i budget per le spese di viaggio (per alcuni dipartimenti sarebbero stati del tutto interrotti) e avrebbe limitato i trasferimenti tra reparti e negozi di vendita al dettaglio dove sarebbe anche aumentato il controllo di frequenza e orario di lavoro. Apple aveva circa 164.000 dipendenti nel settembre dell'anno scorso, quando si è concluso il suo ultimo anno fiscale. Durante il periodo di pandemia, a differenza di altre società, Apple non ha mai deciso di ampliare la sua forza lavoro ma ha preferito appaltare alcune operazioni a società esterne con le quali è stato più semplice terminare i rapporti. Aziende del calibro di Amazon, Microsoft e Google, invece, hanno dovuto tagliare migliaia di posti di lavoro.