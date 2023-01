Apple continua la sua espansione in Asia: in arrivo il primo store in Malesia

Apple ha iniziato ad assumere dipendenti in vista della prossima apertura, pianificata da diversi anni, del suo primo Apple Store in Malesia dove è già presente con il suo negozio on line. Gli annunci di lavoro pubblicati sul suo sito ufficiale non indicano con precisione il luogo dove verrà aperto lo store ma è probabile che si tratti della capitale del Paese, Kuala Lumpur.

Gli annunci di lavoro, nei quali si fa riferimento in modo specifico ad un Apple Store come sede di lavoro, non rivenditori di terze parti che già da tempo sono presenti in Malesia, sono relativi a diverse posizioni: gestori, specialisti tecnici, personale di supporto, venditori per aziende ed esperti operativi.