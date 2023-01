Apple unica big tech a non essere coinvolta nei licenziamenti di massa. Ecco perché

Apple è l'unica big tech a non aver licenziato in massa i suoi dipendenti. Il Wall Street Journal dedica un interessante articolo alla vicenda, cercando di individuarne il motivo. Nonostante questo - va ricordato - la società americana vive la crisi esattamente come le altre realtà del settore: si pensi a Tim Cook che si è tagliato lo stipendio, o all'ultimo trimestre che secondo gli analisti potrebbe registrare il primo calo delle vendite trimestrali degli ultimi tre anni.

Sono tantissime le aziende che stanno pagando sulla loro pelle - o, meglio, quella dei lavoratori - la bolla dell'era Covid, fatta di assunzioni di massa poi rivelatesi esagerate.

Si guardino questi numeri relativi alle assunzioni fatte nel periodo 2019-2022 dalle grandi società che operano nel settore:

Apple : +20%

: +20% Amazon : +100%

: +100% Microsoft : +53%

: +53% Alphabet : +57%

: +57% Meta: +94%

Facile dunque capire perché Apple sia stata tra le big tech quella meno colpita dai licenziamenti: una politica di assunzione di nuovo personale ponderata e rallentata ha evitato successivi tagli, poiché la forza lavoro in azienda è sempre stata relativamente adeguata al carico produttivo richiesto. Lo stesso Tim Cook aveva spiegato di recente come l'incertezza economica richiedesse grande attenzione per evitare crolli successivi.