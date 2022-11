Foxconn è stata costretta a interrompere temporaneamente una massiccia ondata di assunzioni a causa delle regole di quarantena ancora in vigore per contrastare la pandemia di COVID-19 . L'assemblatore ha bisogno di qualcosa come 100.000 nuovi operai per tornare a pieno regime produttivo, ma la legge in Cina è che ogni nuovo dipendente deve sottoporsi a quattro giorni di isolamento prima di venire a contatto con i colleghi onde evitare il diffondersi di altri focolai; il problema è che, molto semplicemente, Foxconn non ha più spazio dedicato a questa procedura, e deve aspettare che se ne liberi. In concreto, dovrà interrompere il processo di assunzione per tre giorni almeno.

L'aspetto più ironico di tutta la faccenda è che la causa di questa estrema carenza di personale è sempre la pandemia: un focolaio di COVID-19 aveva iniziato a diffondersi nell'area in cui si trova uno dei principali impianti di Foxconn, e aveva iniziato a colpire anche la fabbrica stessa. I casi sono stati limitati, ma sono stati sufficienti per causare un esodo di massa tra i dipendenti , spaventati sia dal rischio di infezione sia da quello di confinamento e quarantena preventiva - come sappiamo, la Cina continua ad avere una politica di "tolleranza zero" nei confronti del virus ed è sempre molto incline a ordinare lockdown estesi anche se ci sono pochi casi.

La situazione di emergenza ha esacerbato quello che è un clima di malcontento piuttosto diffuso tra i dipendenti di fabbriche di questo settore - si vive in condizioni piuttosto misere, in buona sostanza. Si raccontano storie in cui alcuni degli operai in quarantena erano confinati in dormitori e non erano autorizzati ad abbandonare lo stabilimento, e che per raggiungere una fonte d'acqua o una zona fumatori dovevano camminare anche per mezz'ora.

Stando a quanto riporta il South China Morning Post, citando due recruiter di Foxconn, le assunzioni dovrebbero riprendere domani. La società è la principale responsabile della produzione mondiale di iPhone di Apple - e innumerevoli altri prodotti di elettronica di consumo, naturalmente, ma il telefono della Mela è tra i più diffusi e conosciuti. Si stima che l'esodo di operai di fine ottobre abbia avuto un impatto sulla capacità produttiva globale di iPhone 14 di ben il 10%. La singola fabbrica in oggetto in questo articolo occupa 300.000 persone quando è a pieno regime - pressappoco il numero di abitanti delle città di Bari o Catania - e ha un'area paragonabile più o meno a una volta e mezza Central Park a New York.