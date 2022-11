Amazon e Apple sotto accusa: prezzi di iPhone e iPad gonfiati in maniera scorretta

Amazon e Apple sono nuovamente chiamate a rispondere di aver messo in atto delle pratiche anticoncorrenziali proprio sullo store di Amazon, in particolare per quanto riguarda la sezione Marketplace. Solo poche settimane fa le due aziende si sono salvate dalla multa milionaria richiesta in Italia dall'AGCM a fine 2021, la quale aveva come oggetto delle pratiche molto simili a quelle al centro del caso che vi esponiamo oggi, ovvero l'attuazione di un vero e proprio cartello volto a tenere alto il prezzi dei prodotti Apple su Amazon - in particolare iPhone e iPad - a discapito dei venditori terzi che sono in grado di proporre cifre più basse.

La nuova accusa è stata depositata negli Stati Uniti - nella Corte Distrettuale Ovest di Washington - da parte dell'ufficio legale Hagens Berman, che già in passato aveva ottenuto delle vittorie nei confronti della casa di Cupertino sempre sul tema delle pratiche anticoncorrenziali. Secondo quanto riferito dalle carte, Apple e Amazon si sarebbero messe d'accordo per ridurre la competitività causata dai venditori terzi che intendono vendere iPhone e iPad sul Marketplace, il quale ha portato il numero di venditori da circa 600 ad appena 7 nel giro di pochi anni. L'accordo in questione sarebbe in vigore dal 2019, ovvero da quando Apple ha aperto la sua pagina ufficiale su Amazon, e prevede che Amazon limiti ad un massimo di 20 il numero di venditori terzi (per Paese) in grado di distribuire i prodotti (nuovi, non usati) dell'azienda di Cupertino.

Il fatto che si tratti di un dato puramente quantitativo ha danneggiato anche diversi rivenditori autorizzati Apple, i quali si sono visti tagliati fuori dalla possibilità di poter proporre iPhone e iPad sulle proprie pagine Amazon. Sembra inoltre che l'e-commerce abbia confermato l'esistenza di questo accordo al Congresso degli Stati Uniti nel corso di una delle audizioni avute negli scorsi anni. Insomma, ci sono tutti i presupposti per portarsi a casa una vittoria schiacciante, al punto che lo studio legale sta invitando tutti gli acquirenti statunitensi che hanno comprato un iPhone o un iPad su Amazon dal 2019 in poi, a prendere parte alla class action, in quanto potrebbero aver speso più del dovuto ed essere quindi eleggibili per un rimborso, almeno in caso di vittoria.