Apple ci riprova: da settembre tre giorni di lavoro in presenza obbligatori

Secondo l'indiscrezione, Apple avrebbe indicato due giorni in cui è obbligatoria la presenza in sede, e cioè il martedì e il giovedì, più un terzo giorno che ogni team può scegliere a propria discrezione . La decisione sarebbe stata presa sulla scia della diminuzione dei contagi da Covid-19 , un parametro che influenza le decisioni di Apple in materia di lavoro dall'alba della pandemia, quando l'azienda decise di tenere a casa l'intera platea di dipendenti.

A partire dal 5 settembre Apple dovrebbe cambiare nuovamente le regole sul lavoro ibrido, parte a distanza e parte in presenza. Lo segnala il puntuale Mark Gurman di Bloomberg: ai dipendenti della Mela sarà richiesto di tornare in ufficio per tre giorni la settimana , mentre nei restanti potranno lavorare da casa.

APPLE (DA UN PO') È TORNATA INFLESSIBILE

Fino al termine del 2020 Apple ha dato facoltà ai dipendenti di scegliere se tornare in ufficio o mantenere il lavoro a distanza, poi, con l'evoluzione della pandemia e l'arrivo dei vaccini, a Cupertino hanno deciso che per almeno un giorno a settimana ciascun dipendente sarebbe dovuto recarsi in azienda. A inizio 2022 i giorni in presenza sono diventati due, mentre ad aprile si è passati a tre giorni a settimana, con l'obiettivo tornare ad avere tutti in azienda in maniera graduale.

Il piano è stato sospeso con l'impennata dei contagi di maggio, ma adesso è tornato d'attualità. Non tutti sono contenti della linea politica tenuta da Apple, che più di altre grandi aziende della Silicon Valley ha mostrato di essere insofferente al lavoro ibrido. Non solo i "normali" dipendenti sono rimasti stregati dalla flessibilità del lavoro ibrido ma anche gli alti dirigenti. Il punto è che Apple, notoriamente, non è tra le aziende più flessibili, così anche la questione Covid è stata approcciata di conseguenza e uomini di una certa importanza per la Mela hanno deciso che sì, era arrivato il momento di guardarsi intorno.

Emblematica è la vicenda di Ian Goodfellow, responsabile della divisione machine learning di Apple, che ha dato le dimissioni a causa delle regole sul ritorno al lavoro in presenza decise da Apple: è tornato in Google, azienda in cui aveva avviato il suo percorso professionale iniziando da stagista con la qualifica di ingegnere del software per arrivare a quella di Senior Staff Research Scientist che ha conservato fino al 2019, prima di passare in Apple. L'avventura, tuttavia, è durata poco.