Apple e cattiva condotta dei dipendenti, ombre sull'effettiva inclusività aziendale

Apple è stata accusata di non prendere in considerazione in modo appropriato le segnalazioni di cattiva condotta effettuate dai suoi dipendenti. Lo riporta il Financial Times in un lungo rapporto, dove si riportano alcuni casi eclatanti che sembrano mettere in discussione quell'inclusività tanto promossa in questi anni dall'azienda. Diversi casi riguardano episodi di bullismo e violenza sulle donne che lavorano a Cupertino e presso le altre sedi della società.

Si parla ad esempio di reazioni da parte dei responsabili opposte a quelle che in queste situazioni ci si attenderebbe, con una conseguente minimizzazione dell'accaduto. Il fatto che un dipendente abbia fotografato una collega spogliata durante il sonno sarebbe stato definito da un responsabile delle risorse umane "un piccolo incidente stradale": "il dipendente non ha violato nessuna politica nel contesto del suo lavoro in Apple", si sarebbe giustificato.