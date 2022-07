Apple ha comunicato i risultati finanziari del suo terzo trimestre fiscale 2022 terminato il 25 giugno scorso: il giudizio complessivo è positivo ed in controtendenza rispetto a quello di altri importanti colossi del tech che in questi giorni fanno i conti con le proprie trimestrali ( si veda per esempio Meta ). La casa di Cupertino è riuscita a raggiungere risultati superiori alle stime degli analisti con ricavi pari a 83 miliardi di dollari aumentati del 2% su base annua e un utile netto di 19,4 miliardi di dollari .

IPHONE E SERVIZI SU. MAC IN CALO

Ricavi record per il trimestre che termina a giugno li ha definiti Apple, anche se la crescita è di due punti percentuali. Ma è un risultato non scontato considerato l'attuale contesto macroeconomico. A trainare i ricavi è ancora una volta il prodotto di punta dell'Azienda guidata da Tim Cook , vale a dire l'iPhone, insieme alle entrate generate dai servizi. Apple è riuscita a resistere alla crisi - o meglio dire alle crisi ( sanitaria , economica, geopolitica , dei chip ) - che però inevitabilmente hanno lasciato più di una traccia in bilancio. Più nel dettaglio, questi i ricavi riconducibili alle principali categorie di prodotto:

Mentre iPhone e Servizi continuano a crescere, i ricavi di Mac, iPad e dei dispositivi delle categorie Indossabili, Home e Accessori​ registrano un calo più o meno marcato su base annua . Quello più rilevante (-10%) riguarda i Mac ed è determinato da un mix di fattori: i problemi con le forniture e più in generale l 'andamento del mercato PC in flessione .

Per quanto riguarda i dispositivi, Luca Maestri, CFO di Apple, ha comunque sottolineato che la base installata di dispositivi attivi ha raggiunto il massimo storico in ogni area geografica e categoria di prodotto. È sempre Maestri a sottolineare l'importanza del risultato raggiunto, tenuto conto delle attuali difficoltà del mercato: I risultati del nostro trimestre di giugno hanno continuato a dimostrare la nostra capacità di gestire l'attività in modo efficace nonostante il difficile contesto operativo.

IL COMMENTO DI TIM COOK

Il CEO TIm Cook ha commentato:

I risultati record di questo trimestre parlano dei continui sforzi di Apple per innovare, promuovere nuove possibilità e arricchire la vita dei nostri clienti. Come sempre, siamo all'avanguardia con i nostri valori, e li esprimiamo in tutto ciò che realizziamo, dalle nuove funzionalità progettate per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti, agli strumenti che miglioreranno l'accessibilità, parte del nostro impegno di lunga data per creare prodotti per tutti.

Naturalmente nemmeno Cook può negare che l'attuale situazione economica incide sulle attività di Apple e - in un'intervista rilasciata al New York TImes dopo la comunicazione dei risultati finanziari - ha ammesso che per quanto riguarda le nuove assunzioni l'Azienda sta procedendo cautamente - non sono bloccate e nemmeno si parla di licenziamenti, ma di scelte ponderate per decidere dove investire le risorse.