Apple rallenterà le assunzioni e ridurrà le spese di alcuni team nel 2023

Anche un colosso come Apple è costretto a fare i conti con la situazione contingente caratterizzata dalla crisi sanitaria e dalla guerra in Ucraina che hanno alterato gli equilibri economici mondiali. Come altre importanti aziende tecnologiche (e non) anche la casa di Cupertino sta pianificando di ridurre le assunzioni nei prossimi mesi e di ridimensionare le spese di alcune divisioni per prevenire gli effetti della recessione economica .

APPLE RALLENTA MA NON SI FERMA: 2023 RICCO DI PRODOTTI

A riferirlo è Bloomberg sulla base delle informazioni provenienti da una fonte ben informata dei fatti. Non si parla di licenziamenti, ma di una frenata sulle nuove assunzioni e di una revisione delle risorse destinate solo ad alcuni team. Nonostante questi cambiamenti Apple sta ancora pianificando per il prossimo anno una roadmap di lanci di nuovi prodotti molto ricca, compreso il tanto chiacchierato visore mixed reality.

Per quanto riguarda i nuovi investimenti, Mark Gurman di Bloomberg sottolinea:

Apple alloca annualmente denaro tra le principali divisioni per spese di ricerca e sviluppo, risorse e assunzioni. Per il 2023 sta dando ad alcuni team un budget inferiore al previsto. In alcuni gruppi l'Azienda non aumenterà il personale nel 2023, normalmente potrebbe assumere da 5 al 10% di dipendenti in più in un dato anno.

È una mossa compiuta per fare fronte alle incertezze dei mercati e non di una politica aziendale consolidata, sottolineala fonte. Ed è peraltro una strategia comune a quella che altre aziende stanno adottando in questo periodo: nella stessa scia si collocano Meta (niente nuove assunzioni, niente licenziamenti) e Google (meno assunzioni, no licenziamenti). Posizioni ancora più radicali sono state assunte da altri grandi aziende che in tempi recenti hanno annunciato importanti tagli al personale: si veda per esempio Netflix, Twitter e Tesla.