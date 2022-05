L'addio agli iPod ha portato su i prezzi?

SORPRENDONO GLI ULTIMI IPOD NANO

È pure quello che più si è rivalutato dal momento in cui Apple ha comunicato il fine vita: l'1 maggio valeva il 16% circa del suo prezzo di listino, il 16 maggio il 29,5%, per un +13,5% in una manciata di giorni. L'effetto rivalutazione invece per l'iPod Touch di settima generazione (l'ultima) da 128 GB è stato nullo . Anzi: nello stesso periodo di tempo ha perso un ulteriore 2% circa.

Chi ha vissuto sulla propria pelle l'evoluzione della gloriosa gamma iPod di Apple subirà senza dubbio il fascino degli iPod Classic, e probabilmente rimarrà sorpreso a scoprire che sono anche quelli ad aver subito il maggior deprezzamento. Il vintage, nella tecnologia, sembra attirare poco: il Classic ad essersi deprezzato meno è l'ultimo prodotto, quello di settima generazione da 160 GB che nel 2009 aveva un listino di 349 dollari e che oggi, mediamente, assicura un ricavo di 61 dollari (-82,5%). Comunque va anche detto che 61 dollari per un prodotto di 13 anni, in assoluto, non son pochi.

È IL MOMENTO DI VENDERE?

Del resto, se lo si è custodito per un decennio o più, fatta eccezione per gli iPod più recenti o per chi lo ha dimenticato in un cassetto, è probabile che un po' ci si sia affezionati. Per cui: vale la pena rinunciare a un pezzettino di storia e separarsi da un oggetto che in molti casi ci ha accompagnati ovunque per anni, per ricavare 50 o anche 100 euro?