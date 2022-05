Apple e Aramco, è testa a testa: boom del mercato petrolifero, giù il tech

Tra Apple e Saudi Aramco è un testa a testa per essere la società di maggior valore al mondo . L'azienda di Cupertino, nonostante gli ottimi risultati fiscali dell'ultimo trimestre , ha risentito in questi mesi della crisi dei componenti e della crescita inflazionistica che ne ha limitato la domanda dei titoli tech, e contestualmente la società petrolifera di proprietà statale dell'Arabia Saudita ha beneficiato dell'incremento del prezzo del petrolio .

Dai due grafici si evince come la situazione per i due colossi sia diametralmente opposta, seppur legata da un sottile fil rouge ( leggasi conflitto ucraino ). Traducendo i riyal saudita in dollari, la situazione attuale è come segue:

UN NUOVO MERCATO ALL'ORIZZONTE

É, questo, un segnale inequivocabile di dove stia andando il mercato. Da una parte la Federal Reserve americana aumenta i tassi di interesse per cercare di calmierare l'inflazione, con ovvie conseguenze sul valore delle azioni che vengono deprezzate, dall'altra le grandi compagnie petrolifere aumentano i ricavi grazie alla crescita del prezzo del greggio. Stiamo confrontando due realtà appartenenti a settori completamente differenti, ma resta emblematico come il mondo tech stia lentamente cedendo la mano ad altre industrie, in primis quella energetica e delle materie prime.

Prima che il settore tech torni leader del mercato mondiale servirà tempo: al momento non ci sono segnali di un'inversione di tendenza, considerato il fatto che il conflitto tra Russia e Ucraina è tuttora in corso e non esistono ora le condizioni per prevederne una fine. Dunque il flusso di denaro in uscita dalle società tech e diretto verso quelle come Aramco è destinato a proseguire.