L'Autorità aveva ravvisato un abuso di posizione dominante da parte di Apple relativamente alle app di appuntamenti o dating ( come Tinder , per intenderci), stabilendo che se a Cupertino non avessero aperto ai pagamenti fuori dai canali ufficiali sarebbero state emesse delle sanzioni settimanali fino all'allineamento di Apple, che invece ha ricevuto una cartella anche il giorno di San Valentino .

Un altro bonifico da 5 milioni di euro dovrà partire dai conti di Cupertino verso le autorità olandesi. Procede al ritmo di una multa a settimana la querelle partita ad ottobre tra l'ACM, l'antitrust olandese, ed Apple, che non si è ancora allineata alle disposizioni governative di metà gennaio e per questo sta accumulando un carnet di sanzioni che inizia a somigliare ad un bloc-notes.

APPLE HA PROPOSTO UNA SOLUZIONE CON ONERI IRRAGIONEVOLI

La prima multa è arrivata il 15 gennaio, giorno entro cui Apple avrebbe dovuto provvedere per evitare di "perdere" 5 milioni di euro a settimana, e ad oggi, oltre un mese dopo, la situazione è immutata. "Abbiamo spiegato chiaramente ad Apple cosa avrebbe dovuto fare per allinearsi alla decisione - ha raccontato un uomo dell'ACM - ma finora non ci sono pervenute proposte serie". Apple si è trincerata nel silenzio dopo la sanzione di ieri.

In precedenza da Cupertino avevano fatto sapere che avrebbero ridotto al 27% (quindi del 3% appena) l'attuale commissione del 30% a coloro che avrebbero fatto transitare il denaro al di fuori dei canali ufficiali. Di fatto un modo per spuntare la posizione dell'ACM, poiché è evidente il controsenso economico di risparmiare il 3% per sobbarcarsi costi e commissioni dei canali di pagamento che non passano dalla Mela. Ma l'Autorità olandese ha risposto per le rime, rifiutando una soluzione che prevedeva degli "oneri irragionevoli per gli sviluppatori".