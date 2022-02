Apple depenna 12 fornitori in nome dell'estrazione responsabile dei minerali

Attualmente la catena produttiva di Apple è composta da 253 fornitori, ma dal 2009 a oggi ben 163 "posti" hanno visto un avvicendamento. È l'effetto delle politiche aziendali della Mela unite a quelle USA per l'approvvigionamento responsabile dei minerali, componenti senza i quali non potrebbe essere realizzato alcun oggetto a bassa e alta tecnologia del nostro quotidiano.

Nel 2021 sono stati stracciati 12 contratti che vedevano coinvolti Apple e altrettante tra fonderie e raffinerie sparse per il mondo, così al 31 dicembre scorso l'azienda ha potuto garantire che le maglie della propria catena di fornitura rispettano gli standard imposti e autoimposti sull'approvvigionamento responsabile dei minerali. Lo si evince dal documento che Apple deve consegnare in conseguenza della legge USA sui minerali di conflitto, ossia le risorse naturali estratte in aree in cui insistono dei conflitti armati.