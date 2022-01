Apple, i fornitori stanno faticando a raggiungere gli obiettivi ambientali richiesti

L'obiettivo dichiarato di Apple di raggiungere entro il 2030 la carbon neutrality, ossia il bilanciamento tra emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite, sta mettendo sotto pressione la sua catena di approvvigionamento con i suoi principali fornitori, tra cui la società taiwansese TSMC, che si stanno dando decisamente da fare per riuscire a soddisfare le severe richieste dell'azienda di Cupertino.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica DigiTimes, alcune fonti hanno affermato che proprio TSMC, uno dei principali produttori di processori al mondo, sarebbe stata sollecitata da Apple a intraprendere azioni più decise per raggiungere i suoi obiettivi ambientali.

TSMC, che come noto realizza per Apple tutti i processori utilizzati su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, sarebbe molto preoccupata per i costi elevati necessari al raggiungimento del bilanciamento delle emissioni di carbonio oltre che dalle difficoltà incontrate per acquistare abbastanza energia "verde".

Nonostante ciò, TSMC vedrebbe in questa transizione verso la carbon neutrality un fattore chiave per restare competitivo in futuro oltre al vantaggio di migliorare l'efficienza. Proprio come Apple sta spingendo i suoi fornitori a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di carbonio, anche TSMC sta esercitando una pressione analoga sulla sua catena di approvvigionamento.

TSMC aveva precedentemente annunciato un obiettivo di risparmio energetico del 20% per la sua catena di approvvigionamento entro il 2030 e ora ha iniziato ad avvisare i suoi fornitori che potrebbero perdere ordini se i loro processi non saranno considerati sufficientemente ecologici in futuro.