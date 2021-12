Non per tutti la Vigilia di Natale è un giorno di svago e preparativi per le feste. É anche il momento adatto per manifestare le proprie insoddisfazioni lavorative, approfittando proprio del periodo di acquisti (frenetici) così da richiamare con più enfasi l'attenzione mediatica. É ciò che sta succedendo a un gruppo di dipendenti di alcuni Apple Store negli Stati Uniti, riunitosi dietro alla sigla Apple Together e che con l'account @AppleLaborers ha invitato i lavoratori insoddisfatti a protestare e a scioperare.

Tra chiusure dovute alla pandemia e picchetti fuori dai negozi, per i consumatori americani oggi non sarà una giornata facile per fare acquisti della Mela. E ancor più non sarà una giornata facile per chi si ritroverà fuori dagli Store a protestare, chiedendo un miglior trattamento lavorativo. Si legge: