Apple chiede alla Corte d'Appello di fermare i cambiamenti ai pagamenti su App Store

Qualora arrivasse una decisione contraria anche questa volta, per Apple non ci sarà altro da fare che iniziare a implementare i cambiamenti richiesti che comporterebbero una "riconfigurazione" del suo App Store "a scapito dei consumatori, degli sviluppatori e della stessa Apple".

Come preannunciato , Apple ha richiesto alla Corte d'Appello degli Stati Uniti di sospendere la decisione presa da Yvonne Gonzales Rogers, giudice che sta seguendo la disputa legale con Epic , che ha imposto di modificare le linee guida del suo App Store per consentire agli sviluppatori di aggiungere collegamenti a siti web esterni per i pagamenti in-app .

Proprio per questi motivi tecnici, che richiedono tempo per poter essere implementati e che potrebbero comunque andare a "sconvolgere quell'attento equilibrio tra sviluppatori e clienti che offre App Store" con conseguenti danni irreparabili anche per i consumatori, Apple ha chiesto di rinviare l'ordinanza del giudice federale fino alla conclusione del processo, cosa che potrebbe durare ancora per anni.

Secondo Epic, invece, Apple non sarebbe stata in grado di dimostrare questa tesi affermando che "le opzioni di acquisto al di fuori delle app sono già disponibili sui dispositivi iOS" e che "l'ingiunzione rimuove semplicemente gli ostacoli che Apple ha imposto per impedire agli utenti di conoscere e scegliere tali opzioni".

A questo punto, non resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere la decisione della Corte d'Appello che ancora non ha depositato una risposta ma ha indicato che comunque si pronuncerà entro il prossimo 8 dicembre.