Big tech, la grande fuga dei fondatori dalle loro aziende

Le grandi aziende tech del XXI secolo sono leader incontrastate dell'economia mondiale. Inutile girarci attorno, rappresentano il nuovo nel bene e nel male, e c'è chi ritiene che non faranno la stessa fine dei colossi dell'era industriale precedente, quella ancora "analogica". Vuoi perché i tempi cambiano, vuoi anche (e soprattutto) perché è proprio la loro struttura ad essere differente rispetto alle società del passato, puntando sulla creazione di un ecosistema di servizi piuttosto che sullo sfruttamento delle grandi economie di scala per diversificare l'offerta.

E queste grandi aziende del mondo tech hanno avuto i loro fondatori, alcuni molto noti al pubblico, altri meno, ma non per questo di importanza minore. Sono stati carismatici, fondamentali per farsi spazio in un mercato che via via si è fatto sempre più agguerrito, e alcune volte sono stati oggetti di scandali ed errori. Ma se andiamo a fare una ricerca, ci rendiamo conto che solo una piccola parte di questi è ancora in sella alle loro aziende. Siamo dunque entrati da qualche anno in una nuova fase dell'economia delle big tech, con la seconda generazione di manager che via via sta sostituendo quella originale.

The Verge ha raccolto i casi più eclatanti in un'interessante lista - per l'appunto non esaustiva - da cui si evince come ormai nessuna delle guide iniziali sia più al suo posto. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Jack Dorsey, che ha lasciato la carica di CEO di Twitter appena pochi giorni fa. Vediamo alcuni esempi, riportati in ordine rigorosamente alfabetico.

NOTA: la lista a seguire NON vuole essere esaustiva. Sono alcuni esempi di aziende importanti del mondo tech.