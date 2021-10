Apple TV+ vuole il suo Squid Game, arriva la serie thriller coreana Dr. Brain | Trailer

Dopo il grande successo di Squid Game, discussa serie TV che sorpreso anche Netflix e che continua a macinare consensi ma anche dissensi, anche su Apple TV+ sta per arrivare la prima serie coreana. Si chiama Dr. Brain ed è basata sul celebre webtoon coreano Hongjacga.

La serie TV di tipo thriller fantascientifico segue le vicende di Sewon, un brillante scienziato specializzato nello studio del cervello umano che deve affrontare una terribile tragedia personale. Quando la sua famiglia è coinvolta in un misterioso incidente, deve usare le sue ricerche per eseguire una procedura speciale chiamata "sincronizzazione cerebrale" che gli permetterà di vedere i ricordi dei morti. Userà questa tecnologia per scoprire cosa è successo alla sua famiglia e non si fermerà davanti a nulla finché non riceverà risposte.

Anche il cast vanta nomi ormai noti, tra questi il protagonista Lee Sun-kyun, ampiamente conosciuto per aver recitato nel film vincitore dell'Oscar, Parasite, e poi al suo fianco ci saranno anche nomi da noi meno noti come Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye e Lee Jae-won.

La serie diretta da Kim Jee-woon (A Tale of Two Sisters , I Saw the Devil ) sarà presentata in anteprima il 4 novembre in tutto il mondo e rilascerà nuovi episodi settimanalmente fino al 10 dicembre. Ecco il trailer in lingua originale e sottotitolato in inglese, buona visione!