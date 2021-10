Il notch sui MacBook Pro dà "più spazio ai contenuti", secondo Apple

Settimana scorsa Apple ha mostrato al mondo la sua nuova line up di MacBook Pro, con i modelli da 14 e 16 pollici che si sono fatti notare per una serie di novità interessanti, a partire dalla rinnovata line up di processori M1 Pro e Max. Tra le caratteristiche più vistose - e anticipate dai rumor - anche la presenza del notch che ha aperto fin da subito il fronte a una serie infinita di ragionamenti e chiacchiere. Negli scorsi giorni Shruti Haldea, Product Line Manager della linea Mac in Apple, è intervenuta al podcast Same Brain su YouTube spiegando che secondo lei l'introduzione del notch è "un modo intelligente per dare più spazio ai contenuti".

La dichiarazione della Haldea è stata comunque più articolata, ha infatti raccontato:

Quello che abbiamo fatto è rendere il display più alto. Sul 16 pollici, ad esempio, lo spazio disponibile sulla diagonale in 16:10 è il medesimo e abbiamo aumentato lo schermo a partire da lì, mettendoci sopra la barra del menu. Lo abbiamo semplicemente spostato sopra e tolto di mezzo. Quindi è davvero un modo intelligente per dare più spazio ai contenuti e quando si è in modalità a schermo intero, c'è ancora quella finestra a 16:10 completamente disponibile.

L'idea, come abbiamo anche notato nelle ore successive alla presentazione, è stata quindi quella di usare questa soluzione per rendere la cornice più sottile senza dover rinunciare a nulla, lavorando nel frattempo ad alcuni dettagli, come la convivenza con il puntatore del mouse, per essere sicuri che non si creino problemi dovuti all'ingombro della tacca in mezzo allo schermo.

Nel frattempo i nuovi MacBook Pro sono disponibili al preordine da qualche giorno con le prime spedizioni che hanno preso il via nella giornata di oggi: la richiesta sembra comunque piuttosto alta e il sito ufficiale Apple adesso fa riferimento a tempi di consegna che arrivano a novembre inoltre, in alcuni casi addirittura a dicembre.