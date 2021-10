Apple verso il trimestre migliore della sua storia: ma la carenza di unità è un ostacolo

Secondo le previsioni riportate da Bloomberg, infatti, Apple negli ultimi tre mesi dell'anno dovrebbe generare 120 miliardi di dollari di entrate , facendo segnare una crescita del 7% su base annua. Per dare una proporzione dell'enormità del risultato, basti pensare che equivale a più delle entrate assommate di di Best Buy Co. , Costco Wholesale Corp. , Walt Disney Co. e Target Corp.

Apple va forte, fortissimo. Non solo la mela morsicata resta il primo brand al mondo , ma la previsioni per i guadagni relativi al prossimo trimestre, quello che abbraccerà le vacanze natalizie e cioè il periodo normalmente più redditizio dell'anno, delineano uno scenario da record.

Le potenzialità per fare bene su tutta la linea ci sono tutte, dagli iPhone agli iPad, passando per i portatili con la spinta dei nuovi MacBook Pro . Tuttavia, c'è un ostacolo che potrebbe frenare i numeri da record: la carenza di prodotti . Nonostante Apple non sia tra i produttori più afflitti dalla grave crisi dei chip che ha colpito trasversalmente tutta l'industria tech, infatti, fa comunque fatica a stare dietro alla domanda per i suoi prodotti, e a farlo senza ritardi.

iPhone 13 Pro, ad esempio, è difficile da trovare praticamente in ogni colore e configurazione: ordinarlo oggi, negli USA, significa doverlo aspettare un mese, fino al 18 o al 26 novembre. Lo stesso discorso vale anche per i nuovi iPad e iPad Mini, e pure Apple Watch Series 7 non sfugge. Infine, persino il panno per la pulizia degli schermi da 25 euro lanciato qualche giorno fa, e che ha sollevato tante ironie sul web, è già difficile da reperire. Aggirando la spedizione, e recandosi in un punto vendita fisico, difficilmente si risolve la questione, dal momento che anche lì i prodotti scarseggiano.

Secondo la ricostruzione fornita da Bloomberg, la scarsità delle forniture da produttori di chip come Broadcom Inc. e Texas Instruments Inc. ha colpito duramente Apple costringendola a rivedere al ripasso i propri obiettivi di produzione per il 2021, e neanche di poco: si parla di 10 milioni di unità in meno.

Tuttavia, Apple ha già dato prova in passato di saper mitigare i problemi lungo la catena di approvvigionamento, e quindi potrebbe rimettersi sui binari per dicembre, quando la domanda per i suoi prodotti registrerà un'impennata.