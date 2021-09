iPhone, iPad e Apple Watch voleranno nello spazio con SpaceX

La missione si inserisce nell'ambito della collaborazione tra SpaceX, il Translational Research Institute for Space Health del Baylor College of Medicine e gli investigatori del Weill Cornell Medicine. Il progetto consentirà di raccogliere dati ambientali, biomedici e campioni biologici dai quattro membri dell'equipaggio . Le informazioni verranno successivamente elaborate in vista dell'espansione del turismo spaziale. ​

Gli Apple Watch raccoglieranno dati relativi all'attività cardiaca (grazie anche alla funzionalità ECG), al movimento, al sonno, alla saturazione di ossigeno nel sangue, al rumore della cabina e all'intensità della luce. Gli iPhone verranno invece accoppiati al dispositivo Butterfly IQ+ Ultrasound al fine di scansionare gli organi dell'equipaggio nell'ottica di un'eventuale assistenza clinica da terra da parte di esperti non medici. Infine, gli iPad consentiranno ai membri dell'equipaggio di effettuare valutazioni cognitive attraverso l'app Cognition.

Altri test includeranno la raccolta e l’esame di gocce di sangue utilizzando un dispositivo di immunodosaggio a flusso verticale (VFI), valutazioni dell’equilibrio e della percezione. “Si tratta di una serie di progetti piuttosto impegnativi per Apple“, ha detto a SpaceExplored Jimmy Wu, ingegnere biomedico senior presso TRISH e istruttore per il Center for Space Medicine presso il Baylor College of Medicine. “iPhone, iPad e Apple Watch rappresenteranno dei veri e propri strumenti di analisi“.