Tim Cook festeggia i 10 anni di CEO con 750 milioni di dollari in azioni Apple

Un decimo anno alla guida di Apple per Tim Cook ricco non solo di soddisfazioni e successi ma anche di tanti soldi. Il CEO della società di Cupertino, infatti, sarebbe pronto a ricevere ben 750 milioni di dollari in azioni nei prossimi giorni, l'ultima tranche annuale del suo accordo retributivo stipulato dieci anni fa, quando prese il posto del dimissionario Steve Jobs.

Cook, nel dettaglio, riceverà 5 milioni di azioni Apple con parte del pagamento subordinato al loro rendimento negli ultimi tre anni. Dovrebbero superare almeno quello di due terzi delle società presenti nell'S&P 500, una soglia ottenuta da Apple con un ampio margine.

L'anno scorso, Cook aveva già intascato azioni vincolate per un valore di circa 114 milioni di dollari assicurandosi di rimanere amministratore delegato di Apple almeno fino al 2025 anche se, come da lui stesso affermato, le intenzioni sarebbero quelle di non far passare altri 10 anni prima di cedere il trono di Cupertino.

Tim Cook da non molto ha compiuto 60 anni e, secondo il Billionaires Index di Bloomberg, ha un patrimonio netto di circa 1,5 miliardi di dollari raggiunto grazie anche all'impennata del prezzo delle azioni di Apple negli ultimi anni. Sebbene sia a capo di una delle aziende più ricche e importanti al mondo, il suo compenso nel 2020 è stato tra i più modesti rispetto a quelli di altri amministratori delegati. Nel 2020, infatti, Cook ha ricevuto "solo" 14,7 milioni di dollari secondo i documenti della SEC.

L'amministratore delegato ha affermato in passato di donare una parte del suo stipendio e del suo compenso a organizzazioni di beneficenza e prevede per il futuro di donare gran parte della sua ricchezza.