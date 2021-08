Apple e Corellium, c'è l'accordo in tribunale: la virtualizzazione di iOS continua

Lo scontro legale tra Apple e Corellium sembra giunto alle battute finali, dopo che lo scorso dicembre era stata decretata una prima vittoria della stessa Corellium. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Apple ha citato l'azienda in giudizio (dopo averne tentato l'acquisizione nel 2018) per via dei servizi offerti, ovvero la possibilità di accedere in remoto a delle versioni virtualizzate di iOS che possono essere utilizzate dai ricercatori per scoprire nuovi bug e vulnerabilità della piattaforma, senza dover investire nell'acquisto di iPhone e iPad.

Secondo quanto emerso dalla sentenza di dicembre, l'utilizzo fatto da Corellium della proprietà intellettuale di Apple rientra all'interno di quello che viene definito un fair use, motivo per cui l'azienda non è stata condannata, anche se erano emerse delle complicazioni riguardo un possibile aggiramento illegale delle misure di sicurezza della casa di Cupertino.

Sembra però che non ci saranno ulteriori procedimenti, in quanto le due parti - secondo quanto si apprende dai fascicoli giudiziari - hanno trovato un accordo. Al momento non sono noti i termini, tuttavia è emerso che Corellium potrà continuare con la sua attività di virtualizzazione di iOS, quindi è probabile che Apple non abbia cercato di forzare la mano per scavalcare la prima sentenza di dicembre, ma non è da escludere un importante accordo economico. Attendiamo maggiori dettagli in merito.