Apple si appresta ad introdurre entro la fine del 2021 una serie di funzioni atte a combattere la diffusione di materiale pedopornografico online (Child Sexual Abuse Material, CSAM). Le novità riguarderanno inizialmente solo gli Stati Uniti e verranno rese disponibili tramite aggiornamento software di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey. L'azienda di Mountain View sta lavorando a stretto contatto con esperti sulla sicurezza dei bambini focalizzandosi in modo particolare su tre distinte aree: comunicazione online - app Messaggi: introduzione di nuovi strumenti per informare più rigorosamente i genitori affinché i loro figli possano navigare in sicurezza. Nel massimo rispetto della privacy (i messaggi non saranno leggibili da parte di Apple) i contenuti che il machine learning (in locale) riterrà inopportuni - sia inviati, sia ricevuti - saranno immediatamente segnalati all'utente. Le immagini ricevute saranno subito offuscate, mentre in caso di invio il sistema notificherà il bambino e, contestualmente, avviserà i genitori.

L'aggiornamento sarà reso disponibile entro la fine dell'anno negli USA su iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey per gli account famiglia di iCloud. Gli strumenti implementati da Apple rientrano in una più ampia politica attuata per proteggere i minori e garantire loro un corretto utilizzo dei dispositivi della Mela (in tale contesto si rimanda alle pagine di supporto per la gestione dei prodotti in mano ai più piccoli).

Siri e Cerca: i genitori e i bambini riceveranno informazioni ed assistenza qualora si verifichino casi potenzialmente pericolosi e se sono gli stessi utenti a volerne sapere di più sull'argomento: sia Siri, sia la funzione Cerca indirizzeranno genitori e figli verso fonti di approfondimento che spiegano la pericolosità del tema. Verrà altresì inviata una notifica ogniqualvolta si cerca materiale pedopornografico online.

L'aggiornamento arriverà negli USA entro fine 2021 su iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey.

iCloud: nuovi strumenti di crittografia permetteranno di identificare il caricamento di CSAM su iCloud Foto. É, questa, l'area maggiormente criticata da una parte degli esperti e dell'opinione pubblica, in quanto va a toccare da vicino le questioni legate alla privacy online degli utenti.

COME FUNZIONA SU ICLOUD FOTO

Il sistema neuralMatch che verrà introdotto entro la fine dell'anno su iOS e iPadOS negli Stati Uniti prevede l'adozione di una nuova tecnologia tramite cui Apple sarà in grado di identificare il materiale pedopornografico caricato su iCloud Foto per poi denunciarlo al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), centro che si occupa degli abusi sui minori che lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine degli USA. Come funziona: le immagini non vengono scannerizzate , ma prima di essere caricate su iCloud sono sottoposte in locale ad un confronto con il database riservato di NCMEC in cui sono raccolte tutte le foto sequestrate dalle forze dell'ordine nel corso di operazioni contro la pedopornografia e la scomparsa di minori

. In questo secondo caso Apple decodifica l'immagine affidandola a revisione manuale: solo questo ulteriore livello di controllo dirà se il materiale è effettivamente CSAM. In caso affermativo: NOTA BENE: l'immagine viene visualizzata da Apple solamente se corrisponde ad una delle foto presenti all'interno del database NCMEC, e non in tutti gli altri casi .

PIÚ SICUREZZA O PERICOLOSO PRECEDENTE?

Apple garantisce il massimo livello di privacy, affermando che mai e poi mai questa verrà messa in pericolo dalle novità che saranno introdotte entro fine anno. L'obiettivo è solamente la lotta alla pedopornografia, per la protezione dei minori e delle loro famiglie. E avrà efficacia anche nel caso in cui le immagini che mostrano CSAM siano state ritoccate - è una pratica comune e diffusa per "ridare vita" (ovvero nuovo valore economico) a foto già pubblicate in precedenza. E se questo diventasse un (pericoloso) precedente? Una volta entrato in vigore, lo stesso sistema potrebbe essere potenzialmente richiesto dai governi per identificare e rintracciare ad esempio rifugiati politici o dissidenti. Senza contare i casi in cui malintenzionati intendano incastrare persone innocenti caricando materiale scottante sul dispositivo Apple a loro insaputa.

PUBBLICARE FOTO DI MINORI SUI SOCIAL: SI O NO?

Il tema è molto sensibile e non può essere affrontato velocemente. Qui ci limitiamo a dire che il principio di precauzione porta a ritenere che sarebbe opportuno evitare di pubblicare sui social network foto dei propri figli (minori), in quanto i malintenzionati potrebbero utilizzarle per i loro sporchi interessi, magari per manipolare le immagini pedopornografiche già esistenti. Credits immagine d'apertura: Pixabay