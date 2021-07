Apple vuole comprare lo studio indie A24, secondo quanto indica Variety: l'operazione costerebbe alla società di Cupertino intorno ai 2,5/3 miliardi di dollari. Le due società collaborano assiduamente già da diverso tempo: A24 è stato uno dei primi studi di produzione ad aver firmato un accordo per la produzione di film in esclusiva per il servizio TV Plus, che all'epoca (nel 2018) non era ancora stato presentato ufficialmente. A24, che deve il suo particolare nome proprio all'autostrada italiana, ha prodotto per Apple TV Plus i seguenti film:

La madre degli elefanti

Boys State

On the Rocks

The Tragedy of Macbeth (non ancora uscito)

Bride (non ancora uscito)

Sharper (non ancora uscito)

The Sky Is Everywhere (non ancora uscito)