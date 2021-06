J. J. Abrams/Bad Robot, la collaborazione con Apple TV+ proseguirà

Possiamo aspettarci tanti nuovi futuri contenuti firmati Bad Robot/J. J. Abrams su Apple TV Plus: il super regista/produttore/sceneggiatore ha confermato poche ore fa in un'intervista a Decider che la collaborazione con il servizio di streaming della Mela non si conclude con il rilascio della miniserie thriller Lisey's Story, che avverrà proprio domani.

La miniserie, di cui Abrams è il produttore esecutivo (la regia è affidata a Pablo Larraín, è l'adattamento dell'omonimo romanzo del 2006 di Stephen King (in Italia si chiama La storia di Lisey). Per King si tratta di un progetto molto speciale, avendo dichiarato in passato che è il suo libro preferito tra tutti quelli che ha scritto. Abrams e King giungono quindi alla terza collaborazione, mentre Apple e Abrams alla seconda: qualche mese fa è uscita Little Voice, una serie TV commedia romantica/drammatica prodotta sempre da Bad Robot, compagnia fondata e capitanata appunto da Abrams (e dalla moglie Katie McGrath).