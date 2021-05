Epic vs Apple: mostrati documenti che rivelano interessanti curiosità su App Store

I documenti presentati come prove nella causa in atto tra Epic Games ed Apple hanno rivelato maggiori dettagli sul processo di revisione dell'App Store, inclusa un'immagine di una postazione di revisione umana. Trystan Kosmynka, senior director del team App Review di Apple, chiamato a testimoniare nel processo, ha mostrato come prove una serie di documenti interni. Tra questi, un'immagine della postazione che viene utilizzata per la revisione delle app che vengono pubblicate su App Store in cui sono visibili diversi device, controller di gioco e altre periferiche.

I documenti rivelano anche delle interessanti statistiche sul processo di revisione delle app. Tutte quelle che vengono inviate dagli sviluppatori passano inizialmente in un processo di analisi statica e dinamica per rilevare se queste violano o meno qualsiasi regola di App Store o utilizzano delle API. Un altro step di verifica rileva eventuali somiglianze ad alte app esistenti per evitare truffe. Oltre ai processi automatizzati c'è anche la revisione umana, un team di oltre 500 persone che lavorano per analizzare circa 100.000 app ogni settimana.

Se un'app viene respinta, Apple notifica allo sviluppatore i motivi per cui non è stata approvata. Lo sviluppatore, a questo punto, può inviare nuovamente l'app dopo aver corretto gli errori o contattare Apple per richiedere un ricorso. Tuttavia, Kosmynka ha affermato che meno dell'1% degli sviluppatori fa appello ad un rifiuto. Tra il 2017 e il 2019, ad esempio, vi è stato un tasso di rigetto del 33% al 36% per le app. I documenti, inoltre, rivelano che ogni anno vengono presentate da circa 4,8 a 5 milioni di app. La maggior parte, tuttavia, circa il 60%, sono aggiornamenti di app esistenti. Kosmynka ha affermato che nel 2020 il tasso di rifiuto delle app è stato di circa il 40%, più elevato rispetto agli anni passati. Circa 215.000 app sono state respinte per violazioni sulla privacy. Nel 14% dei casi, inoltre, sono state richieste ulteriori informazioni e in circa il 10% dei casi c'erano bug.