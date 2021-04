Apple un altro trimestre record con un fatturato di 89,6 miliardi di dollari

Questo il commento di Tim Cook, il CEO di Apple:

Questo trimestre riflette sia il modo in cui i nostri prodotti hanno aiutato i nostri utenti a soddisfare questo momento della loro vita, sia l’ottimismo che i consumatori pongono nei giorni che verranno per tutti noi. Apple sta attraversando un periodo di profonda innovazione e siamo molto concentrati con i nostri team e le comunità in cui lavoriamo per uscire da questa pandemia in un mondo migliore. Questa inizia sicuramente con prodotti come iMac e iPad Pro, completamente nuovi, ma si estende ai nostri importanti sforzi come gli 8 gigawatt di energia pulita che aiuteremo a portare sulla rete e il nostro investimento di 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni.