Apple è (ancora) l'azienda più innovativa, seguono Google e Amazon. L'Italia arranca

Oltre ad essere il brand più apprezzato al mondo per il quattordicesimo anno di fila, Apple si conferma per il secondo anno consecutivo anche l'azienda più innovativa del mondo, secondo l'ultimo rapporto del Boston Consulting Group intitolato "Most Innovative Companies 2021: Overcoming the Innovation Readiness Gap", che analizza l'impulso all'innovazione dei principali player dell'economia globale. L'indagine è basata su un campione di interviste a 1.600 dirigenti di tutto il mondo e sullo studio delle prestazioni delle imprese. A dominare la classifica sono soprattutto i big della tecnologia, ma quest'anno, complice la pandemia, svettano molti più nomi dell'industria farmaceutica, che sono 9 (il triplo rispetto al 2020), un terzo delle quali è alla sua prima presenza nel ranking. In cima alla classifica rimangono all'inseguimento della Mela Morsicata Alphabet (la holding cui fa capo Google), Amazon e Microsoft. Tesla si arrampica più in alto di sei posizioni, mentre restano pressoché invariati gli altri nomi della top10. Immaginabile, ma non scontato, il ritorno di Pfizer nell'elenco, alla guida delle società attive nella produzione dei vaccini contro la Covid-19, seguita da Johnson & Johnson al 20esimo posto, Moderna al 42esimo e AstraZeneca al 49esimo. Scende di tre posizioni, uscendo dalla top10, Facebook (13esima). Ne perde sette anche Alibaba, declassata alla 14esima casella.

L'indagine di BGC ha rilevato forti variazioni "geografiche" nella predisposizione all'innovazione delle aziende, con Stati Uniti e Cina tra le più meritevoli. Gli Stati Uniti, soprattutto, continuano a guidare la classifica con 27 aziende (due in più rispetto allo scorso anno) della tecnologia presenti, mentre l'Europa conta soltanto 11 società nell'elenco di quest'anno (quattro in meno rispetto al 2020), ma è rimasta competitiva in altri settori, come quello automobilistico, medtech, farmaceutico, industriale e della moda. Sebbene la Cina abbia solo quattro player in classifica, si stima che nei prossimi anni i brand cinesi siano destinare ad aumentare copiosamente.

L'ITALIA ANCORA INDIETRO

Ma quante sono le aziende realmente "pronte" all'innovazione? Secondo l'indagine di BCG, ad esserlo è soltanto il 20% di quelle intervistate. Per le aziende italiane il discorso è simile: l'89% considera l'innovazione una delle prime tre priorità assolute, ma solo il 43% di esse prevede di predisporre maggiori investimenti per l’innovazione e soltanto il 15% si ritiene pronta per innovare. Una cifra ancora troppo bassa per poter considerare l'Italia tra i Paesi più innovativi sul fronte

.