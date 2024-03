Bobby Kotick, ex CEO di Activision, vuole comprare TikTok | Rumor

A quanto pare tra le persone coinvolte ci sarebbe anche Sam Altman , fondatore e amministratore di OpenAI, la startup che opera nel campo dell’intelligenza artificiale generativa e che al momento è sulla cresta dell’onda grazie a prodotti come ChatGPT e DALL-E. La teoria è che OpenAI potrebbe usare l’enorme mole di dati di TikTok per addestrare i suoi algoritmi di machine learning, rendendoli sempre più precisi ed efficienti

Impossibile dire quale sia la cifra in gioco, ma con ogni probabilità l’ordine di grandezza è quello delle decine, se non centinaia, di miliardi di dollari. Non c’è certo bisogno di fare grandi ricerche per sapere che TikTok è diventato estremamente popolare, ma se serve qualche cifra per farsi un’idea più precisa:

Circa 1,5 miliardi di utenti attivi al mese nel 2023, che potrebbero salire a 1,8 miliardi nel 2024.

Solo in Cina la variante locale della piattaforma, che si chiama Douyin ed è sempre di ByteDance, ha 750 milioni di utenti giornalieri.

Circa 14,3 miliardi di dollari di ricavi nel 2023.

Oltre 4 miliardi di download combinati dagli app store per dispositivi mobile.

Negli scorsi giorni una commissione di 50 senatori americani ha votato all’unanimità una proposta di legge che, se approvata, obbligherà ByteDance a vendere la piattaforma, pena la rimozione dagli app store statunitensi. Dovrà ancora essere approvata dal senato intero, tuttavia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha già confermato che se verrà approvata la firmerà senza opporsi. L’intelligence americana è preoccupata che una società cinese sia così vicina a una mole praticamente inquantificabile di dati generati (tra gli altri) da cittadini americani.