Twitter fa pagare l'autenticazione a due fattori via SMS: esclusiva di Blue

Twitter farà pagare il sistema di autenticazione a due fattori tramite SMS a partire dal 20 marzo 2023. L'opzione diventerà infatti esclusiva di Twitter Blue, versione premium del social che in Italia ha un costo mensile che va dai 7 euro del piano annuale sottoscritto da web agli 11 euro della sottoscrizione via iOS e Android.

Quello basato sui messaggi di testo non è certo il miglior sistema di autenticazione esistente per Twitter, considerando il fatto che in passato sono stati numerosi i casi di furto di dati correlati a questo metodo. Una chiave di sicurezza fisica o un'app di autenticazione risultano essere decisamente più affidabili.

Nonostante sia stata storicamente una forma popolare di autenticazione a due fattori, purtroppo abbiamo visto 2FA basati sul numero di telefono essere utilizzati - e abusati - da malintenzionati. Pertanto, a partire da oggi, non consentiremo più agli account di iscriversi al metodo SMS di 2FA a meno che non siano abbonati a Twitter Blue. [...] I non abbonati a Twitter Blue avranno 30 giorni per disattivare questo metodo ed iscriversi a un altro. Dopo il 20 marzo 2023, non consentiremo più ai non iscritti a Twitter Blue di utilizzare i messaggi di testo come metodo 2FA.