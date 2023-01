Mercato delle app per la prima volta in calo: gli utenti spendono di meno

Il CEO di data.ai, Theodore Krantz, ha sottolineato come per la prima volta si stia rilevando un'influenza da parte di fattori macroeconomici nella spesa per le app da parte del grande pubblico, il quale ha reagito alla situazione globale con un generale rallentamento degli acquisti. Le categorie più colpite sono quelle legate ai giochi, dove la riduzione è arrivata a toccare il 5% e ha portato a generare ricavi per 110 miliardi di dollari (sui 167 totali), mentre per le altre app si è visto un incremento della spesa del 6%, che le ha portate a quota 57 miliardi. A guidare la crescita ci sono app per i servizi in streaming, quelle di dating e quelle per consultare brevi video, come TikTok.