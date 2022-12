Twitter cancella 1,5 miliardi di account: ecco perché

Se siete alla ricerca di un nuovo, fiammante username per Twitter , tenetevi pronti. Sì, perché Elon Musk ha annunciato ( su Twitter , dove se no?) che a breve partirà la super pulizia di 1,5 miliardi di account che permetterà al neo proprietario di riorganizzare il social ed ai nuovi utenti di avere una scelta più ampia del nome da utilizzare sulla piattaforma. O magari anche qualche utente di vecchia data potrebbe avere il desiderio di dare una rinfrescata al suo account selezionando uno degli username lasciati liberi.

PERCHÉ

Questa volta non si tratta di ban o di qualsivoglia misura adottata a protezione della sicurezza degli utenti: lo stesso Musk precisa che

queste sono ovvie cancellazioni di account privi di tweet e senza accesso da anni.

Chissà se nel miliardo e mezzo di username eliminati ci saranno anche quelli di personaggi famosi. Tra questi potrebbe essere a rischio Taylor Swift: lo stesso Elon Musk lo scorso aprile aveva nominato in un tweet la cantante "accusandola" di essere dormiente da 3 mesi (nonostante i suoi 92 milioni di follower) e dunque di non contribuire alla generazione di interazioni sulla piattaforma social.

Di sicuro Elon Musk non rischia di auto-escludersi, considerando quanto ha twittato in passato e quanto lo stia facendo (sempre più) ora, quotidianamente. Per non parlare poi del numero di suoi follower: a giugno superavano di poco i 100 milioni, ora sono oltre 120 milioni.