A circa 15 anni e mezzo dall'uscita dell'originale su PC, nel lontano novembre 2006, e tre mesi dall'annuncio della versione mobile . Medieval II: Total War arriva oggi su Play Store e App Store e quindi su dispositivi Android, iOS e iPadOS . Si tratta di un capitolo che appartiene ad una stirpe nobile, quella dei Total War, ovvero una saga che ha segnato nel corso degli anni in maniera indelebile il genere degli strategici in tempo reale e ha venduto più di 34 milioni di giochi in tutto il mondo.

SI PAGA SUBITO, MA POI SI HA IL GIOCO COMPLETO

Ci troviamo davanti anche in questo caso ad un gioco completo, che evade le dinamiche del free-to-play con microtransazioni che caratterizzano il gaming su smartphone: in questo caso si pagano subito 14,99 euro su Android o 24,99 euro su iOS e si ha accesso una volta per tutte al titolo completo, senza modalità nascoste dietro a paywall, crediti da accumulare o abilità da sbloccare.

L'operazione fatta da Feral Interactive non è riducibile ad un porting fedele all'originale, dal momento che gli sviluppatori sono intervenuti per adattare il gioco ai controlli touch nel migliore dei modi, aggiungendo funzionalità inedite per semplificare la vita ai giocatori, come una funzione che rallenta l'azione mentre si impartiscono gli ordini in battaglia alle proprie truppe.