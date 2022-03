Previsioni meteo e smartphone Android: il test dell'ESA sui satelliti

Forse non ci rendiamo conto che lo smartphone in nostro possesso può aiutare la scienza a migliorare le previsioni meteorologiche. Almeno, questo è quanto auspica l'Agenzia Spaziale Europea che ha dato il via al progetto Camaliot, guidato dall'ETH di Zurigo in collaborazione con l'International Institute for Applied System Analysis (IIASA).

Camaliot altro non è che una semplice app per Android (da 7.0 in poi) - al momento, almeno, iOS è escluso - compatibile con oltre 50 diversi modelli di smartphone dotati di ricevitori satellitari a doppia frequenza. É stata sviluppata per la raccolta di dati dai satelliti attraverso gli smartphone Android: come viene spiegato nella pagina ufficiale dell'applicazione, i satelliti GNSS sono ovviamente indispensabili per i sistemi di navigazione, ma possono anche essere impiegati per la raccolta di dati a scopi puramente scientifici.