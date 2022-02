WhatsApp si prepara a darci il benvenuto nelle Community, e ci spiega cosa sono

Ed è questo il caso anche della versione 2.22.4.9 della beta per Android , all'interno della quale è contenuto un elemento che suggerisce come lo stato dei lavori sia ormai decisamente avanzato , e l'introduzione delle Community potrebbe quindi essere dietro l'angolo.

I punti messi in risalto sono due: la possibilità, tramite la creazione di una Community, di gestire in maniera più semplice ed organizzata i propri gruppi, ora riuniti tutti in uno stesso spazio, e quella di raggiungere con un messaggio tutti i contatti interni ad una Community in un colpo solo.



Il mondo dei servizi di messaggistica infatti nel tempo si è evoluto, delineando uno spazio non più esclusivo di conversazioni tra poche persone, ma sempre più social e aperto: e WhatsApp sembra finalmente aver deciso di abbracciare in maniera più piena questa dimensione, fornendo nuovi strumenti per gestirla. L'ultimo elemento visibile è il tasto "Get started" per cominciare ad usare effettivamente la funzione.

Nonostante questo massaggio di benvenuto lasci intendere - assieme ai progressi registrati nelle ultime build - che l'introduzione della funzione dovrebbe essere ormai prossima, bisogna tuttavia tenere presente che al momento le Community non sono ancora emerse "in superficie" neppure nella beta, affrontando il primo passaggio decisivo per l'integrazione vera e proprio. E quindi prima di vederle sul canale stabile potrebbe volerci ancora un po' di tempo.