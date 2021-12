RaiPlay arriva su Google TV il 16 dicembre

RaiPlay, il servizio streaming della Rai, entrerà nel gruppo delle applicazioni presenti su Google TV dal 16 dicembre. L'integrazione con la piattaforma di Google permetterà di trovare i contenuti di RaiPlay eseguendo una "Ricerca Google". Il catalogo offerto dalla Rai sarà inoltre presente anche su "Watch Actions" e su "Cosa guardare". Gli utenti potranno ricevere consigli sui nuovi film da vedere in base a specifiche richieste, scegliendo tra l'offerta di RaiPlay e quella fornita da altre applicazioni.

Ci sarà infine la possibilità di interagire con Google Assistant, presente sul Chromecast con Google TV (recensione), per completare ricerche, avviare la riproduzione di un film, mettere in pausa o riprendere la visione. In occasione dell'annuncio, Rai ha anche voluto sottolineare i risultati raggiunti da RaiPlay: i numeri sono in costante crescita sia nella fascia sotto i 25 anni sia in quella sotto i 45 anni, che nel solo mese di novembre ha raggiunto il 51% degli utenti registrati.

Il catalogo del servizio Rai include film, fiction, serie originali, docu-serie, programmi Rai, contenuti per bambini e vari eventi sportivi, come ad esempio la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che verrà trasmessa in esclusiva per l'Italia.