12 miliardi di dollari : è questo il giro d'affari che ruota attorno alla localizzazione geografica dei nostri smartphone ed alla cronologia delle posizioni. Stando allo studio condotto da The Markup, decine di aziende (nella ricerca ne sono state identificate 47) parteciperebbero alla compravendita dei dati personali . Un fatto illegale? Nient'affatto, semplicemente si tratta di un mercato che sfrutta falle presenti nella legislazione dei diversi Paesi per trarne beneficio in termini commerciali. Conoscere la posizione degli utenti è oro puro per poter definire strategie e politiche di marketing mirate: queste società - molte di queste sono ignote ai più - hanno in mano i dati di più di 2 miliardi di persone.

A COSA SERVE

E si tratta di un mercato difficile da decifrare, fatto di rapporti non sempre chiari, scambi e interazioni. Gli scopi possono anche andare al di là del mero business pubblicitario: si citano infatti casi di sfruttamento della geolocalizzazione per monitorare gli immigrati, dati comunicati poi alle agenzie federali degli Stati Uniti. Tutto si svolge al limite, vengono infatti sfruttate le falle normative nonostante tutte queste aziende sottolineino come le loro attività vengano portate avanti nel pieno rispetto della privacy.

É difficile conoscere tutti i modi in cui i tuoi movimenti vengono tracciati e scambiati. Le aziende spesso rivelano poco su quali app vengono utilizzate come fonte dei dati che raccolgono, in cosa consistono esattamente tali dati e quanto lontano viaggiano.

L'attenzione verso la tutela della privacy è sempre più alta - basti vedere la politica di Apple con il suo App Tracking Transparency, o quella in corso di elaborazione di Google con FLoC - ma restano i problemi soprattutto per ciò che concerne il tracciamento geografico. E pensare che gran parte della "responsabilità" è dell'utente stesso, che frettolosamente tende a dare il consenso alle app senza nemmeno sapere cosa verrà tracciato (e come). E proprio su questo si basano le sopra menzionate aziende, pronte a sfruttare l'occasione per arricchire i loro database da conservare con cura o, ancor più frequentemente, da rivendere sul mercato. Responsabilità dell'utente, sì, ma a sua giustificazione bisogna rimarcare la totale assenza di trasparenza e l'approssimativo modo con cui le app stesse richiedono l'accesso alla nostra posizione. Del resto, come non dare l'ok al tracciamento a Google Maps (è solo un esempio) se vogliamo usare l'app per la navigazione? E lo stesso discorso riguarda migliaia di altre app che quotidianamente scarichiamo su iOS e Android.

Quello che non sappiamo è poi come questi dati vengono effettivamente utilizzati, ed eventualmente condivisi. Esistono infatti tante aziende che acquistano dati dalle app per aggregarli e incrociarli con informazioni provenienti da altre fonti. Oro per le decisioni sugli investimenti e per le politiche di marketing. Peccato che nessuno voglia rivelare il nome delle app da cui questi dati vengono estratti. Si pensi poi agli strumenti ad hoc implementati dalle app stesse, come ad esempio l'SDK di Foursquare che può essere sfruttato da qualsiasi app. Il sito Mighty Signal lo ha trovato in 26 applicazioni Android, e il numero è sicuramente in difetto.