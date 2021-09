Tecnologia a domicilio in 30 minuti: l'idea di Arive per il "tech delivery"

La pandemia ha sicuramente accelerato il processo di digitalizzazione delle nostre vite, volenti o nolenti, tra smart working, didattica a distanza e persino l'attività fisica, che oggi svolgiamo più davanti a una console che al parco sotto casa. Per non parlare del cosiddetto food delivery, ovvero la consegna di cibo garantita da innumerevoli servizi online - Just Eat, Uber Eats e Deliveroo, solo per citarne alcuni - e da migliaia di rider che tutti i giorni percorrono le strade delle città in bici o scooter per portarci la nostra cena direttamente a casa in pochi minuti. E se invece di pizza o sushi a casa ricevessimo, che so, uno smartphone?

É proprio questa l'idea della tedesca Arive, idea che è piaciuta anche agli investitori che l'hanno finanziata per un valore complessivo di 6 milioni di euro. In pratica, invece di cibo e bevande i clienti possono utilizzare l'app per effettuare acquisti tech e non solo (anche fitness, cosmetica): si tratta di brand selezionati - ci sono Apple, Sonos e Lego, tra gli altri - e i prodotti acquistati con un click arrivano direttamente a casa nostra in massimo 30 minuti. Garantiti. A coprire l'ultimo miglio penserà un rider, rigorosamente in bicicletta, esattamente come farebbe un rider di Just Eat per portarci la pizza. Un servizio rapido e snello, reso possibile dalla diretta collaborazione tra Arive e i brand stessi.