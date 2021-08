WhatsApp, arriva il trasferimento chat da iPhone ad Android

WhatsApp può finalmente trasferire la cronologia delle chat da iPhone ad Android, e (in futuro) viceversa: dopo mesi di indiscrezioni (e anni passati ad adottare procedure piuttosto complicate con software esterni) la piattaforma di instant messaging di Mark Zuckerberg ce l'ha fatta a implementare una soluzione nativa, anche se non è proprio super-semplice e la distribuzione non è ampia e immediata come si sperava.

Per il momento è compatibile solo con i freschi freschi di presentazione Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 - da notare che per il momento funziona solo in un verso (da iOS ai nuovi pieghevoli). Nel corso delle prossime settimane arriverà su altri smartphone Samsung con Android 10 e più recenti; in un secondo momento non meglio specificato sarà reso disponibile a smartphone di altre marche e arriverà anche il trasferimento nell'altro verso (da Android a iOS). WhatsApp purtroppo non ha specificato quanti e quali smartphone saranno compatibili. Un motivo in più per preordinare uno degli ultimi pieghevoli sudcoreani?