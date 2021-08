FIFA 22 orfano dei diritti di Juve, Roma, Atalanta e Lazio: ecco i nomi fittizi

La notizia di oggi può certamente sorprendere: com'è possibile che nonostante il pieno accordo tra EA Sports e Lega Serie A per i diritti del campionato, quattro tra i principali club italiani non figureranno con il loro nome nel videogioco di calcio più chiacchierato degli ultimi anni? È l'intricato mondo del calcio odierno, che ormai è un tutt'uno con il mondo degli affari e si intreccia tra diritti di vario tipo, con tante trattative separate da portare a termine per finalizzare ciascun progetto. Il progetto in questione è FIFA 22, titolo in uscita il primo ottobre prossimo che vedrà la presenza di Lele Adani e Pierluigi Pardo in cabina di regia "virtuale" e della nuova tecnologia HyperMotion pronta a rendere l'esperienza di gioco ancora più avvincente e vicina alla realtà. Tanti quindi gli sforzi compiuti dagli sviluppatori per l'ennesimo capitolo di una serie che negli anni ha regalato tante emozioni agli appassionati del pallone, sforzi che saranno intaccati - anche in minima parte - dai nomi fittizi obbligati per Juventus, Roma, Lazio e Atalanta.

I QUATTRO CLUB SU FIFA 22 SOTTO MENTITE SPOGLIE

Non solo nomi però, perché le quattro "top" di Serie A non appariranno né con le divise né con gli scudetti ufficiali, materiale per cui hanno raggiunto un accordo economico con i rivali di Konami, a loro volta pronti ad inaugurare un nuovo capitolo con eFootball che manderà in pensione PES. Ecco in definitiva i nomi dei quattro club emersi dalla beta di FIFA 22: Juventus FC - Piemonte Calcio

AS Roma - Roma FC

SS Lazio - Latium

Atalanta BC - Bergamo Calcio

LE DIFFICOLTÀ DEL REALISMO

I calciatori delle quattro saranno realizzati con i loro nomi reali e le loro sembianze in virtù dell'accordo tra gli uomini di EA Sports e la federazione internazionale dei calciatori FIFPro. E ciò evidenzia quanto sia difficile per coloro che sovrintendono lo sviluppo di un videogioco di calcio riprodurne fedelmente ogni aspetto: serve anzitutto un accordo economico con le singole divisioni come ad esempio la Lega Serie A per ottenere, ed esempio, loghi, pallone e trofei; poi bisogna trovare la quadra con i singoli club che compongono la divisione, per l'Italia si traduce in un accordo con ciascun team, ed è quello che quest'anno non è stato raggiunto con Juventus, Roma, Lazio e Atalanta, ed infine un accordo con la federazione internazionale FIFPro per ottenere nomi e fattezze dei calciatori.