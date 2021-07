Kaspersky Password Manager generava password... poco sicure

I ricercatori spiegano che ci sono 315.619.200 secondi in un anno, e quindi altrettante password generate da Kaspersky Password Manager. Già così, un attacco di tipo brute force ci metterebbe qualche minuto al massimo a testare tutte le combinazioni su un database locale, ma considerando che spesso viene specificata in modo piuttosto preciso la data di creazione di un account il campo si potrebbe ulteriormente restringere a poche decine di tentativi; questione di istanti, insomma - torniamo a precisare, che è importante, sempre ammesso che si tratti di un database locale.

Le indagini di Ledger, la divisione che si occupa di infosec presso Donjon, risalgono a due anni fa, ma solo l'altro ieri, un lungo post sul blog ufficiale (link in FONTE), sono stati raccontati tutti i dettagli. La falla principale nell'algoritmo di Kaspersky è che il seme , ovvero il dato di partenza da cui veniva generata la password, era la data di sistema , espressa in secondi, del dispositivo su cui il servizio veniva usato; ciò significa che ogni istanza del software nel mondo genera la stessa identica password in un dato secondo. Probabilmente ci è voluto un po' prima che qualcuno se ne accorgesse perché l'animazione di attesa durante la generazione dura più di un secondo.

Per un certo periodo e in determinate condizioni, Kaspersky Password Manager è stato parte del problema che è nato per risolvere: e cioè la sicurezza delle password . La magra consolazione è che non è il solo . Negli scorsi giorni, alcuni ricercatori di sicurezza hanno annunciato di essere riusciti a ricreare l'algoritmo che generava le stringhe del software , rendendo quindi possibile per un hacker rubare l'account di un utente.

Se si tenta invece di accedere a un sito web, che è lo scenario più plausibile, le cose si complicano, perché la maggior parte di essi (almeno i più grossi e conosciuti) ormai implementa misure anti-brute forcing. In ogni caso, ad aggravare la questione e restringere il campo delle probabilità ci sono alcune tecniche di affinamento, come per esempio cercare di basarsi su combinazioni di lettere che non si trovano nelle parole del dizionario, come per esempio "qz" o "gj". Sono molto efficaci in linea generale, ma solo finché l'hacker non sa che sono state usate.

Kaspersky è stata informata della vulnerabilità a giugno del 2019, e ha rilasciato un fix l'ottobre successivo, passando a un algoritm più sicuro. Un anno dopo, a ottobre 2020, il software ha avvisato gli utenti interessati di ri-generare e sostituire alcune delle password a rischio identificazione. Per essere ancora più espliciti, vale la pena assicurarsi che il numero di versione sia superiore a:

9.0.2 Patch F su Windows

9.2.14.872 su Android

9.2.14.31 su iOS

Insomma, la vulnerabilità è stata risolta, è passato un bel po' di tempo e ormai è ragionevolmente sicuro parlarne. Kaspersky ci ha comunque tenuto a precisare che per indovinare una password l'hacker avrebbe dovuto conoscere i dettagli dell'account della vittima e la data esatta di generazione della password (che, effettivamente, non coincide proprio alla perfezione con la data di creazione dell'account). Inoltre, l'utente avrebbe dovuto scegliere attivamente di abbassare il livello di complessità delle password generate rispetto a quello impostato per default.