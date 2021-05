Clubhouse per Android esce dagli USA: ecco i Paesi in cui è disponibile la Beta

Clubhouse in versione Beta per Android è ora disponibile anche in Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Questi Paesi si vanno così ad aggiungere agli Stati Uniti, dove l'app (sempre in Beta) era stata rilasciata appena pochi giorni fa.

Si aggiungono dunque nuove bandierine nel mondo Android, per ora interessando un numero ancora limitato di Paesi di lingua inglese. Come anticipato dalla stessa azienda, l'app per Android - a cui si potrà accedere su invito come per la versione per iOS lanciata oltre un anno fa - dovrebbe prossimamente essere distribuita anche in altri mercati.

L'intento dichiarato degli sviluppatori nelle prossime settimane è quello di raccogliere un numero elevato di feedback dalla community, risolvere eventuali problematiche riscontrate e procedere all'integrazione di nuove funzionalità, prima di estendere il lancio dell'app a livello globale.

Buone notizie per gli utenti di altre nazionalità, italiani compresi, che possono pre-registrarsi cercando l'app su Google Play Store e attivando la notifica per la segnalazione immediata al momento del rilascio.