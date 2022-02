AMD e Xilinx: l'acquisizione da 35 miliardi di dollari ha il via libera dalla Cina

LO SCENARIO POST ACQUISIZIONE: COSA CAMBIA PER AMD

Xilinx, per chi non lo sapesse, è una realtà attiva da tempo nello sviluppo di semiconduttori FPGA (Field Programmable Gate Array) e ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) che vengono impiegati in diversi settori, in particolare all'interno dei data center industriali ma non solo. Ciò significa che l'acquisizione permetterà ad AMD di espandere la sua presenza in settori che al momento non sono presidiati dalla società, dandole quindi la possibilità di differenziare ancora di più il suo business.

Il know how di Xilinx, unito al ruolo che AMD sta giocando da anni nel campo di CPU e GPU, permetterà all'azienda di migliorare ancora di più la completezza della sua proposta in ambito business, dal momento che ora controllerà più aspetti della progettazione delle infrastrutture - specialmente i data center - dedicate ai suoi partner. Anche Xilinx, come AMD, non dispone di fonderie proprie, quindi l'acquisizione non avrà alcun effetto per quanto riguarda questo specifico aspetto della società.