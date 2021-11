Editoriale | Tornerà il vero Black Friday? Tanta voglia di comprare ma c'è crisi di...

Si è ufficialmente concluso il Black Friday, o meglio il periodo che da anni ci accompagna fino al Cyber Monday, il lunedì cibernetico che chiude quelli che per molti sono i giorni di folli acquisti prima del Natale e ora è tempo di fare un'analisi di quello che è successo e fare alcune considerazioni.

TANTA VOGLIA DI COMPRARE

Partiamo subito da un fatto evidente: le persone avevano tanta voglia di comprare. Che sia un regalo economico, un acquisto di piccola entità o un rinnovamento completo della propria casa poco importa, la voglia di comprare non è certo mancata e le intenzioni delle persone sono state chiare. Il traffico sul nostro sito è stato importante con numeri in linea con i passati anni se non superiori; le ricerche su Google notevoli e in generale la propensione verso l'acquisto forte. La differenza l'ha fatta però l'attenzione all'offerta. Sembrano essere - e aggiungo finalmente - passati i tempi dove l'acquisto era compulsivo, dove il prezzo tagliato mostrato dall'e-commerce di turno, il riferimento e un numero di cui fidarsi. Vuoi per la minor disponibilità economica, vuoi per l'aumento degli acquisti online negli ultimi 18 mesi casati dalla pandemia, vuoi per una maggiore consapevolezza degli strumenti disponibili online da parte degli acquirenti, il risultato è che il taglio di prezzo non è più sinonimo di offerta vera ma sempre più un mero numero per "acchiappare gli ultimi di passaggio".

OFFLINE NON MOLLA E PUNZECCHIA L'ONLINE

Una Black Week all'insegna dell'offline che sembra riprendersi quella parte di esperienza persa nell'ultimo anno e mezzo o, per meglio dire, dal precedente venerdì nero contrassegnato da chiusure e colori alternati. La voglia di andare nei negozi è stata tanta e ovunque le persone hanno riempito store, centri commerciali e negozi di elettronica di consumo. Il bonus rottamazione TV ha sicuramente contribuito ad un ritorno in negozio da parte di moltissime persone, ma è anche vero che l'abbigliamento e i regali non tech sembrano aver giocato un ruolo fondamentale in questo week end appena passato.

CRISI DI PRODOTTI E DI OFFERTA

Se dunque la voglia di comprare c'è stata, è mancata l'offerta non solo nel senso di sconto ma anche nel senso della quantità di prodotti in promozione. Se da un lato da mesi si fa fatica a trovare un computer a prezzo interessante o una scheda video ad un prezzo corretto o ancora smartphone nuovi sono spesso sold out, dall'altro c'è anche poca voglia di rimanere senza prodotti in magazzino. Per un e-commerce, che sia Amazon o altri, chiudere un accordo con un brand per avere tot prodotti ad un prezzo scontato non è di per se complesso. Il problema è creare questo meccanismo nel momento in cui il brand ha nel proprio "magazzino" un numero limitato di prodotti e non può certo trovarsi a non avere nulla da spedire perchè ha venduto tutto grazie agli sconti. Dunque avere ampia disponibilità del PC in offerta (un esempio l'Acer a 499€) diventa molto difficile perchè l'azienda produttrice non può vendere tutto il proprio stock e trovarsi magari per 3/4 settimane senza nulla da vendere o da tenere sullo scaffale o in vetrina. Se poi ci aggiungiamo la difficoltà nel trovare i componenti e l'incertezza reale sulle tempistiche di produzione, ecco che la frittata è fatta. Insomma, il posizionamento è ancora importante e non avere nulla da posizionare non è possibile.

TUTTE SCUSE, LE OFFERTE SONO MANCATE A PRESCINDERE

Ho scritto che la difficoltà di produrre prodotti è un problema comune ma siamo sicuri che non sia anche una scusa? Voglio dire, se alla fine non ci sono milioni di offerte e i vari brand non si azzuffano a fare promozioni per battere la concorrenza, che vantaggio avrei a mettere in sconto il mio prodotto di 100€ quando, con appena 50€ di ribasso ottengo probabilmente le stesse vendite visto che comunque non ci sono gli scaffali pieni? Ecco quindi che non solo le offerte sono state "poche" come numero generale - perlomeno lato tecnologia - ma ecco spiegato anche il perchè non ci siano stati sconti particolarmente forti se non su una 30ina di prodotti in totale. A guardare bene però si fa peccato e trovare dentifrici, carta igienica, alimentari, bottiglie e altro che con la tecnologia ha ben poco a che fare a prezzi più alti dei mesi scorsi, bhè, forse non è proprio sbagliato pensare a "tanto vendiamo lo stesso".

PARTIRE PRIMA E ARRIVARE COL FIATO CORTO

Partire prima non è sempre la migliore delle strategie, soprattutto se sai già che non avrai nulla in offerta nel momento più importante, il giorno del Black Friday e quello del Cyber Monday. Amazon ha voluto anticipare tutti e partire venerdì 19 con le sue offerte "a lunga scadenza". Di fatto - ora lo possiamo dire a posteriori - le offerte che sono state pubblicate il 19 novembre, non sono mai cambiate e sono arrivate fino al 29 novembre. Sempre le stesse, sempre con sconti non reali e con prezzi di listino presi come riferimento anche per prodotti in vendita da oltre 4 anni (vedi elettrodomestici per la cucina ad esempio). Il risultato è che il 26 di novembre, vero giorno del Black Friday, non c'è stato praticamente nulla e tutto si è sgonfiato in poche ore. Il paradosso è stato il Cyber Monday, il primo evento di questo tipo che non abbiamo seguito live a cavallo della mezzanotte della domenica. Una scelta fatta per non prendere in giro i nostri lettori e che si è rivelata corretta visto che non è partita nessuna nuova offerta.

Amazon però non è la sola e Unieuro e Mediaworld hanno seguito praticamente lo stesso iter: promozioni forti prima, diversi No IVA o ribassi nelle due settimane precedenti il Black Friday e un venerdì nero veramente molto sbiadito. Le ragioni le abbiamo descritte nel capitolo precedente ma è chiaro che partire prima quest'anno è stata una scelta non particolarmente efficace.

A SAPERLO PRIMA...

Il punto però è un altro: le offerte ci sono state, non come gli anni migliori è vero, ma certamente non sono mancate. Quello che è totalmente mancato è la comunicazione: ma chi lo sapeva che il 19 sarebbe stato il Black Friday Amazon? Chi lo sapeva che Unieuro faceva il -22% per 3 volte? Il problema è stata la mala comunicazione. A di fuori dei lettori assidui del web, del nostro sito e di altri colleghi, nessuno sapeva che il Black Friday sarebbe iniziato prima, che Unieuro avrebbe fatto qualcosa o che Mediaworld avrebbe messo a in super offerta S21. Tutto è stato lasciato ad una "caccia all'offerta" da parte di noi addetti ai lavori che abbiamo comunicato le varie iniziative in modo casuale, scoprendole e conoscendole di fatto insieme a voi utenti, senza averne cognizione precedente. La stessa Amazon ha impedito agli affiliati di fare qualunque comunicazione se non a partire dal 18, meno di 24 ore prima dell'evento stesso.

MA COME E' ANDATO DAVVERO IL BLACK FRIDAY?

La risposta che possiamo darvi, per quanto basata su dati importanti, non può che essere parziale in quanto non abbiamo informazioni da parte di tutti gli e-commerce principali. Quello che possiamo dirvi è che il comunicato Amazon, a differenza di altri anni, non menziona alcun record di vendite, non parla di numeri e cerca di sviare l'attenzione su altro. Nonostante il titolo della mail sia "i clienti hanno fatto acquisti da record durante Black Friday e Cyber Monday su Amazon", nel testo non viene menzionato alcun numero e il significato di acquisti da record è ben diverso da record di acquisti in italiano. Discorso analogo per Mediaworld che non ha inviato alcuna comunicazione a differenza di altri anni e in generale non c'è stato quel solito effetto post Black Friday di inondazione di comunicati stampa con numeri mirabolanti (1000!!! ndr).

Facendo una proiezione generale, possiamo ipotizzare che a livello italiano ci sia stato un decremento compreso tra il -10 e il -20% a seconda dello store e a seconda del periodo preso in esame. Purtroppo, con la settimana Black Friday iniziata il 19 novembre, considerando che i comunicati evitano abilmente le date, le percentuali cambiano molto tra dire "dal 19 al 29" o "dal 26 al 29 veri giorni del Black Friday o Cyber Monday" o ancora parlare di tutto il mese di novembre o, per assurdo ma non troppo, parlare di stagione dello shopping che potrebbe anche essere iniziata a settembre con le iniziative di autunno.

CYBER MONDAY NON PERVENUTO

Piccola parentesi per il Cyber Monday, giornata dedicata agli amanti della tecnologia che, però, non è pervenuta. Non solo le offerte su Amazon non sono cambiate (non è che Unieuro, Mediaworld e altri abbiano fatto tanto meglio), ma addirittura non c'è stata alcuna personalizzazione o modifica delle pagine sull'e-commerce più famoso. Se non seguiste questi eventi, sappiate che negli anni scorsi Amazon personalizzava con un colore celeste o verde tutte le pagine dedicate al Cyber Monday con un rinnovamento significativo delle offerte. Quest'anno la settimana del Black Friday è stata la settimana più lunga della storia con una durata di altre 10 giorni...

I PIU' VENDUTI SU AMAZON E SU HDBLOG

Siete curiosi di sapere cosa avete comprato? Amazon ci aiuta ma anche noi vogliamo condividere con voi alcuni nostri dati interni. Citando le parole del comunicato Amazon, ecco alcuni highlight di questa stagione di shopping natalizio su Amazon, inclusi il Black Friday e il Cyber Monday (quindi capire quando inizia la stagione diventa alquanto aleatorio): I clienti hanno acquistato più decorazioni natalizie rispetto allo scorso anno, con un aumento degli acquisti di prodotti come ghirlande e luci. (nessuna informazione percentuale, quindi impossibile capire se l'aumento equivale a +1%, +10% o +50% anche perchè Natale 2020 eravamo chiusi in casa e di decorazioni forse ne abbian fatte ben poche).

Finora, Amazon ha consegnato miliardi pacchi ai clienti di tutto il mondo. (notare che non c'è alcun riferimento temporale quindi si parla in generale dell'anno o ancora di più in generale da sempre anche se si potrebbe far cadere in errore facendo pensare che sia riferito a questo mese quando invece non lo è).

Amazon ha consegnato oltre 10 milioni di prodotti nei punti di ritiro alternativi in tutto il mondo, come i Locker e i Counter, ovvero il servizio di ritiro assistito per i pacchi Amazon, grazie al quale è possibile ritirare gli ordini in tutta comodità in punti vicino ai clienti, come edicole, bar e negozi del tuo quartiere. (anche in questo caso nessuna connotazione temporale e dunque potrebbe essere riferito all'interno 2021 o anche agli ultimi anni ma essendo inserito nel comunicato Black Friday, si potrebbe cadere in errore e pensare a numeri fatti nelle ultime settimane...)

Le categorie più popolari su Amazon.it durante i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono state: dispositivi Amazon, bevande (caffè), decorazioni per la casa (candele), prodotti per la pulizia della casa, vitamine e integratori, smartphone, giochi e puzzle, prodotti per l'igiene orale, batterie ricaricabili, schede di memoria.

durante i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono state: dispositivi Amazon, bevande (caffè), decorazioni per la casa (candele), prodotti per la pulizia della casa, vitamine e integratori, smartphone, giochi e puzzle, prodotti per l'igiene orale, batterie ricaricabili, schede di memoria. Tra i prodotti più acquistati dai clienti su Amazon.it durante Black Friday e Cyber Monday si trovano: Amazon Echo Dot (3° generazione), Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, Capsule di Caffè Borbone Respresso Miscela Blu, Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Cross Action, FIFA 22 Standard – PlayStation 4, Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie, Gillette Fusion5 Lamette da Barba, Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA confezione da 40, Swiffer Dry Panni Cattura Polvere 120 Panni e Pukka Calendario dell'Avvento 2021.

Commentato il comunicato, non resta che darvi la lista dei top 50 acquisti su HDblog tra il 19 e il 29 novembre - si, vi diamo un riferimento temporale.

APPUNTAMENTO AL PRIME DAY E AL BLACK FRIDAY 2023

Non resta ora che darci appuntamento al Prime Day 2022, evento sul quale puntare molto e dove probabilmente ci saranno i migliori sconti dell'anno. Si tratta di un evento unico Amazon dove la massima attenzione è concentrata sul noto e-commerce e dove non c'è il "marasma" da Black Friday tutti i giorni per 1 mese. Per questo motivo ormai il Prime Day è l'evento dell'anno per chi cerca il prodotto con il miglior sconto su Amazon. Il Black Friday, quello vero dove ci sono migliaia di prodotti con novità ogni giorno e un vero e proprio gran finale nei giorni caldi, lo vedremo probabilmente nel 2023. No, non mi sono sbagliato, nel 2022 probabilmente gli scaffali saranno ancora abbastanza vuoti e non ci sarà quella necessità di abbassare prezzi e svuotare i magazzini come avvenuto nel 2019, ultimo anno in cui abbiamo visto un susseguirsi di offerte continuo con novità interessanti ogni giorno. Da domani, comunque, Amazon promette nuove offerte per Natale... siete pronti?