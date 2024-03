Amazon: presto le inserzioni si creeranno con l'AI in pochi secondi

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale generativa per aiutare i venditori a creare descrizioni dei prodotti in modo più rapido e semplice. Questo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare informazioni provenienti dal sito web esterno di un venditore e generare automaticamente una pagina prodotto su Amazon, completa di descrizione scritta e immagini.

"Il nostro obiettivo è quello di aiutare i venditori a ridurre il tempo necessario per portare un prodotto da un sito web diverso su Amazon", ha dichiarato Mary Beth Westmoreland, VP of Worldwide Selling Partner Experience di Amazon, in un post sul blog ufficiale.

Questa nuova funzionalità elimina la necessità per i venditori di scrivere manualmente descrizioni dettagliate e caricare singolarmente le immagini dei prodotti. Invece, potranno semplicemente fornire ad Amazon un link al loro sito web esterno e l'intelligenza artificiale si occuperà del resto. Amazon avverte i venditori che devono essere i proprietari, i detentori dei diritti o avere la licenza per utilizzare i contenuti del sito web collegato. In caso contrario, Amazon potrebbe intraprendere azioni legali se scopre che un venditore ha travisato la propria proprietà del sito web.