Amazon, duro colpo per gli appassionati tech: reso passa da 30 a 14 giorni

Finisce l'"era d'oro" dei resi Amazon , almeno per i prodotti elettronici e multimediali che noi appassionati di tecnologia acquistiamo (e restituiamo) con maggior frequenza. I timori che il provvedimento della settimana scorsa in Germania potesse essere applicato pari pari anche in Italia erano tutt'altro che infondati: un portavoce Amazon ci ha confermato che la riduzione della finestra di reso da 30 a 14 giorni per alcune categorie prodotto sarà adottata a momenti anche in Italia . Amazon insomma si allinea al minimo periodo previsto per legge.

LE CATEGORIE CON RESI AMAZON A 14 GIORNI

Il reso Amazon a 14 giorni sarà operativo tra meno di due settimane, ma rimarrà come sempre al suo posto, ben visibile sotto il nome dello spedizioniere e del venditore, l'indicazione in merito ai giorni a disposizione per il reso, in modo da non confondersi. Se oggi su qualsiasi articolo insiste un periodo di reso di 30 giorni, su quelli acquistati da lunedì 25 marzo 2024 la finestra di reso sarà di 14 giorni dalla consegna se il prodotto appartiene a una di queste categorie :

TRANSIZIONE DI UN MESE E DUBBI SUL FUTURO

È prevista una fase di transizione di un mese, quindi se è vero che dal 25 marzo in poi lo store, le etichette e tutto il resto andranno a regime sul periodo di reso a 14 giorni per quelle categorie prodotto, lo è pure che chi dovesse richiedere un reso tra il 25 marzo e il 25 aprile 2024 con una finestra di 30 giorni Amazon non glielo negherà. Dal 25 aprile in poi invece non ci sarà più alcuna "tolleranza": dopo 14 giorni dalla consegna niente più reso.

Un portavoce dell'e commerce arancione, dopo averci confermato l'estensione in Italia delle modifiche ai resi varate in Germania, ci ha detto:

Modificheremo il periodo di reso per determinati prodotti di elettronica e multimediali. La politica di reso e la data entro la quale è possibile effettuare il reso rimangono chiaramente indicate sotto il prezzo del prodotto e continuiamo ad offrire resi gratuiti e convenienti sulla maggior parte dei prodotti consegnati in Italia.

Sarà interessante capire se a un cambiamento radicale come questo, dopo anni di resi a 30 giorni invece dei 14 di legge che hanno fatto di Amazon lo store preferito da molti e dunque il gigante attuale, ne seguiranno altri. Pensiamo ad esempio alla maxi estensione al periodo di reso che Amazon indice regolarmente ogni anno alle porte di Natale, con qualsiasi articolo acquistato dall'1 novembre in poi che si può restituire per qualsiasi ragione fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Chissà se ci saranno cambiamenti, c'è da non tirare la corda in maniera troppo brusca.